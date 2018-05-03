03.05.2018, 17:42

ФОТО: В ДТП в волости Сауэ погиб 68-летний мужчина

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rus.delfi.ee
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Saue vallas hukkus liiklusõnnetuses 68-aastane mees Foto: Veiko Vares

Сегодня в волости Сауэ произошло ДТП, в котором погиб 68-летний мужчина.

Полиция получила сообщение о ДТП сегодня в 16.22. Автомобиль Ford двигался по шоссе Руйла-Лайтсе в сторону шоссе Хаапсалу-Ээсмяэ. На третьем километре шоссе Руйла-Лайтсе автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево, погиб пассажир, мужчина 68 лет. По первоначальным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем была 65-летняя женщина, водитель был трезв и у водителя имеются права соответствующей категории. Скорая доставила ее в больницу.

„Делопроизводство выяснит причины, почему произошло это ДТП. По первоначальным данным, погибший пассажир, к сожалению, не был пристегнут ремнем безопасности”, — сказал старший комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

Сейчас на месте ДТП перекрыта одна полоса движения, движение регулирует полиция.

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