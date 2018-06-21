21.06.2018, 15:49

ФОТО: В ДТП в Тартумаа погиб 19-летний молодой человек, у которого сегодня должен был быть выпускной

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дополнено в 18:47
rus.delfi.ee
EST 43
Galerii: 36 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 14:42 в деревне Ныгиару волости Ныо в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб управлявший автомобилем 19-летний молодой человек.

По первоначальным данным полиции, водитель двигавшегося из Тарту в сторону Валга Volkswagen Passat по неизвестной причине внезапно отклонился на встречную полосу. Двигавшемуся ему навстречу 37-летнему водителю грузовика, который вез автомобили, не удалось избежать столкновения. Грузовик Mercedes съехал с дороги в кювет, и автомобиль в свою очередь от полученного удара отлетел примерно на полсотни метров от места столкновения на обочину.

Находившийся в автомобиле в одиночку молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия. По первоначальным данным, молодой человек жил поблизости от места аварии.

ДТП произошло на прямом участке дороги с хорошей видимостью, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. В момент аварии дождь уже не шел и проезжая часть уже высохла. На основании первоначальных показаний свидетелей, в предшествующее аварии время водитель Volkswagen двигался по правилам дорожного движения, также у молодого водителя ранее не было нарушений ПДД.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что еще однозначно не ясно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. В ходе уголовного производства соберут дополнительную информацию путем допроса свидетелей, экспертиз, записи видеорегистратора грузовика и исследования других возможных источников.

"Чрезвычайно печальный день, поскольку один молодой человек снова лишился жизни на дороге. Тем более, что сегодняшний день должен был быть одним из самых счастливых дней в его жизни, поскольку молодому человеку предстоял выпускной", — сказал Вирк, выразив соболезнования.

Водитель грузовика был на пути в сторону Тарту. Он получил первую помощь в травмпункте, и его отпустили на домашнее лечение, рядом с ним сидел 6-летний мальчик, который, к счастью, не пострадал.

На месте происшествия движение закрыто, и как в сторону Ныо, так и в сторону Тарту большие пробки.

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