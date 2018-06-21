ФОТО: В ДТП в Тартумаа погиб 19-летний молодой человек, у которого сегодня должен был быть выпускной

ДТП произошло на прямом участке дороги с хорошей видимостью, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. В момент аварии дождь уже не шел и проезжая часть уже высохла. На основании первоначальных показаний свидетелей, в предшествующее аварии время водитель Volkswagen двигался по правилам дорожного движения, также у молодого водителя ранее не было нарушений ПДД.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что еще однозначно не ясно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. В ходе уголовного производства соберут дополнительную информацию путем допроса свидетелей, экспертиз, записи видеорегистратора грузовика и исследования других возможных источников.

"Чрезвычайно печальный день, поскольку один молодой человек снова лишился жизни на дороге. Тем более, что сегодняшний день должен был быть одним из самых счастливых дней в его жизни, поскольку молодому человеку предстоял выпускной", — сказал Вирк, выразив соболезнования.

Водитель грузовика был на пути в сторону Тарту. Он получил первую помощь в травмпункте, и его отпустили на домашнее лечение, рядом с ним сидел 6-летний мальчик, который, к счастью, не пострадал.

На месте происшествия движение закрыто, и как в сторону Ныо, так и в сторону Тарту большие пробки.