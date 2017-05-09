ФОТО: В ДТП в Пылвамаа постардали мать и двое маленьких детей

В Пылвамаа молодая женщина съехала с дороги и врезалась в бетонную трубу. В результате ДТП пострадала сама водитель и находившиеся в автомобиле двое маленьких детей.

Согласно первоначальным данным, 22-летняя женщина за рулем Volkswagen Passat съехала с дороги на пятом километре окружной дороги в деревне Росма волости Пылва.

Находившуюся на пассажирском сидении в специальном кресле двухлетнюю девочку доставили в Пылваскую больницу. Находившийся на заднем сидении в специальном кресле годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии. Его вместе с матерью доставили в Клинику Тартуского университета.

Женщина была трезвой и имела водительские права. И водитель, и пассажиры использовали ремни безопасности. При осмотре автомобиля выяснилось, что одна из его шин сильно износилась.