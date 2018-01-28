ФОТО: В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина

Сегодня около 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.

ДТП произошло недалеко от деревни Пуртсе. По первоначальным данным, ДТП произошло, когда автомобиль BMW, двигавшийся со стороны Нарвы в сторону Таллинна, совершал обгон и столкнулся с автомобилем Honda, двигавшемся по встречной полосе.

В результате столкновения автомобиль Honda выбросило с дороги в кювет. Водитель Honda скончался на месте происшествия, других пассажиров в автомобиле не было.

Личность погибшего мужчины устанавливается.

В автомобиле BMW находилось три человека. Находившийся за рулем мужчина 1985 г.р, а также пассажиры, женщина 1987 г.р и ребенок 2,5 лет, получили повреждения и были доставлены скорой в больницу.

"Начало этого года в дорожном движении было очень трагично и мы просим всех водителей быть очень внимательными на дорогах. При совершении обгона следует убедиться, что это безопасно, и надо воздержаться от совершения необдуманных маневров, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми. "Полицейские работают сейчас на месте происшествия и выясняют точные обстоятельства происшествия".

По данному ДТП мы дадим дополнительную информацию про первой возможности.

Все обстоятельства данного трагического ДТП выяснит уголовное делопроизводство, ведением которого руководит Идаская Окружная прокуратура.

Читатель Delfi написал нам о личности погибшего, отметив, что это был известный заслуженный человек: "Погибший сегодня в аварии в Ида-Вирумаа раньше работал на шахте "Эстония"

начальником участка, ушёл на пенсию

какое-то время назад. Хороший человек был".

В январе в различных ДТП на дорогах Эстонии погибло девять чел