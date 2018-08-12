12.08.2018, 14:06

ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых

 (5)
дополнено в 15:35
rus.delfi.ee
EST 12
ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых
Foto: Taavi Sepp

В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали два взрослых и три ребенка.

Как сообщает Пыхьяская префектура, в больницу были доставлены 55-летний водитель BMW и находившиеся в Volvo 12-летняя девочка с 6-летним мальчиком.

В больницу доставили находившуюся за рулем Volvo 36-летнюю женщину и еще одну 12-летнюю девочку.

Полиция выясняет детали инцидента на месте. Движение нарушено.

Tallinn Hockey weekend
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