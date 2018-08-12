ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали три ребенка и двое взрослых

Как сообщает Пыхьяская префектура, в больницу были доставлены 55-летний водитель BMW и находившиеся в Volvo 12-летняя девочка с 6-летним мальчиком.

В больницу доставили находившуюся за рулем Volvo 36-летнюю женщину и еще одну 12-летнюю девочку.

Полиция выясняет детали инцидента на месте. Движение нарушено.