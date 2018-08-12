ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали два ребенка и мужчина
В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали мужчина и два ребенка.
В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали мужчина и два ребенка.
Как сообщает Пыхьяская префектура, в больницу были доставлены 55-летний водитель BMW и находившиеся в Volvo 12-летняя девочка с 6-летним мальчикм.
Полиция выясняет детали инцидента на месте. Движение нарушено.
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