12.08.2018, 14:06

ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали два ребенка и мужчина


rus.delfi.ee
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ФОТО: В ДТП на улице Фильтри пострадали два ребенка и мужчина
Foto: Taavi Sepp

В 12:47 полиция получила сообщение о ДТП на улице Фильтри в Таллинне, где столкнулись Volvo и BMW. В результате столкновения пострадали мужчина и два ребенка.

Как сообщает Пыхьяская префектура, в больницу были доставлены 55-летний водитель BMW и находившиеся в Volvo 12-летняя девочка с 6-летним мальчикм.

Полиция выясняет детали инцидента на месте. Движение нарушено.

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