ФОТО: В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

"Сегодня в 15:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа на 195 километре шоссе Таллинн-Нарва, где в ехавший из Силламяэ в сторону Нарвы и начавший совершать поворот налево в сторону Синимяэ автомобиль Audi врезался сзади автомобиль Toyota", — сообщила дежурный пресс-секретарь полиции Кристи Райдла.

Управлявшая автомобилем Audi женщина и находившаяся в нем в качестве пассажира женщина пострадали и были доставлены в больницу. Также пострадал и был доставлен в больницу водитель управлявший Toyota мужчина, который был в машине один.

Полевой руководитель Нарвского отделения полиции Сильвер Пялсинг сказал, что у управлявшего Toyota мужчины были признаки употребления алкоголя, но точный ответ даст экспертиза.

"По словам очевидцев, водитель Toyota, двигаясь по шоссе, выделялся агрессивным стилем езды. К сожалению, никто из них не сообщил об этом в полицию", — сказал Пялсинг.