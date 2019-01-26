26.01.2019, 09:50

ФОТО: В деревне Синиаллику произошла авария — столкнулись две машины


rus.delfi.ee
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Viljandimaal Sinialliku külas põrkasid kokku kaks autot
Viljandimaal Sinialliku külas põrkasid kokku kaks autotFoto: Kenno Soo

Около 9 часов вечера 25 января на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику, произошла авария, в которой столкнулись две машины.

По первоначальным данным, Ауди двигалось из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Фольксваген в сторону Вильянди из Каркси-Нуйа. По неизвестным причинам один из водителей потерял управление, в результате чего машины столкнулись.

Никто из водителей свою вину не признал.

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