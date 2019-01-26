26.01.2019, 09:50
ФОТО: В деревне Синиаллику произошла авария — столкнулись две машины
Около 9 часов вечера 25 января на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику, произошла авария, в которой столкнулись две машины.
Около 9 часов вечера 25 января на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику, произошла авария, в которой столкнулись две машины.
По первоначальным данным, Ауди двигалось из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Фольксваген в сторону Вильянди из Каркси-Нуйа. По неизвестным причинам один из водителей потерял управление, в результате чего машины столкнулись.
Никто из водителей свою вину не признал.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.