ФОТО: В деревне Синиаллику произошла авария — столкнулись две машины

По первоначальным данным, Ауди двигалось из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Фольксваген в сторону Вильянди из Каркси-Нуйа. По неизвестным причинам один из водителей потерял управление, в результате чего машины столкнулись.

Никто из водителей свою вину не признал.