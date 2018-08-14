14.08.2018, 07:40

ФОТО: В деревне Мюнди произошел пожар в квартире жилого дома, в больницу доставили двух человек

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rus.delfi.ee
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Tulekahju Paides Mündi külas
Tulekahju Paides Mündi külasFoto: Kaspar Pokk/Kanal2

Сегодня ночью в 2:25 в Центр тревоги поступил звонок из расположенной под Пайде деревни Мюнди. Звонивший сообщил о пожаре одной из квартир дома.

Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. По первоначальным данным, людей разбудил дымовой датчик — к этому времени уже горел коридор и дверь одной из квартир. Языки пламени проникали в жилое помещение.

Сосед с первого этажа попытался самостоятельно потушить пожар при помощи ведер с водой. Однако огонь успел частично проникнуть в квартиру и на чердак дома. В квартире серьезные повреждения от дыма, огня и воды. Из-за этого сейчас жить в квартире будет невозможно.

По словам соседей, в квартире проживают хорошие и порядочные люди. Находившихся в этой квартире на момент пожара мужчину и женщину с ожогами доставили в больницу.

Из-за чего возник пожар, пока не сообщается. Соседи предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание.

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