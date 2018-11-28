28.11.2018, 20:50

ФОТО: В центре Тарту мошенники выманивают деньги под видом пожертвований в Детский фонд Клиники ТУ

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В центре Тарту мошенники выманивают деньги под видом пожертвований в Детский фонд Клиники ТУ
Foto: TÜ Kliinikumi Lastefond

Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщает в Facebook, что в центре Тарту и торгового центра Kvsrtal были люди, выдающие себя за добровольцев, собирающих пожертвования для фонда. На самом деле ни с фондом, ни с клиникой они не имеют никакой связи.

Мошенники раздают розы и заявляют, что собирают пожертвования для больных детей. Детский фонд Клиники ТУ просит людей не давать мошенникам деньги и при виде их сообщить в полицию.

Фонд отмечает, что их добровольцы всегда носят жилетки или рубашки . со специальным логотипом фонда.

Женщину на фото полицейский патруль задержал в пятницу вечером.

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