ФОТО: В центре Тарту мошенники выманивают деньги под видом пожертвований в Детский фонд Клиники ТУ

Мошенники раздают розы и заявляют, что собирают пожертвования для больных детей. Детский фонд Клиники ТУ просит людей не давать мошенникам деньги и при виде их сообщить в полицию.

Фонд отмечает, что их добровольцы всегда носят жилетки или рубашки . со специальным логотипом фонда.

Женщину на фото полицейский патруль задержал в пятницу вечером.