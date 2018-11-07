ФОТО: В центре Тарту горела подстанция. 300 домов обесточены, нарушена работа светофоров

Как оказалось, горела соединенная со складским зданием подстанция у Тяхе, 4. Оттуда дым распространился в помещения офисного здания, где сработала пожарная сигнализация.

В результате пожара без электроэнергии остались 300 домохозяйств, а также нарушена работа светофоров в центре Тарту. Elektrilevi занимается решением проблем.