07.11.2018, 09:47

ФОТО: В центре Тарту горела подстанция. 300 домов обесточены, нарушена работа светофоров

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rus.delfi.ee
EST 18
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Foto: Anni Õnneleid

Около 8:30 спасатели получили вызов на улицу Тяхе в центре Тарту, где в здании, в котором находятся Тартуская частная школа, Pria и центр Rajaleidja, горит подстанция. Из здания эвакуировали всех людей.

Как оказалось, горела соединенная со складским зданием подстанция у Тяхе, 4. Оттуда дым распространился в помещения офисного здания, где сработала пожарная сигнализация.

В результате пожара без электроэнергии остались 300 домохозяйств, а также нарушена работа светофоров в центре Тарту. Elektrilevi занимается решением проблем.

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