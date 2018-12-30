ФОТО: В центре Таллинна в деревянном жилом доме вспыхнул пожар, два человека доставлены в больницу

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что пожарные из дома вынесли двоих человек, которых на скорой отвезли в больницу.

На данный момент о состоянии здоровья пострадавших информации нет. К вечеру воскресенья пожарные заканчивали работы по тушению пожара.