30.12.2018, 22:36

ФОТО: В центре Таллинна в деревянном жилом доме вспыхнул пожар, два человека доставлены в больницу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 19 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня вечером в Таллинне, на перекрестке Суур-Амеэрика и Тоомкунинга, рядом с т.н. зданием суперминистерства вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что пожарные из дома вынесли двоих человек, которых на скорой отвезли в больницу.

На данный момент о состоянии здоровья пострадавших информации нет. К вечеру воскресенья пожарные заканчивали работы по тушению пожара.

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