ФОТО: В центре Таллинна трамвай столкнулся с легковым автомобилем
Сегодня вечером в центре Таллинна, на Тартуском шоссе, произошло ДТП, нарушившее на некоторое время движение.
Сегодня вечером в центре Таллинна, на Тартуском шоссе, произошло ДТП, нарушившее на некоторое время движение.
”В 21.28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу Тартуское шоссе, 65 столкнулись трамвай и легковой автомобиль”, — сказал Delfi пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.
В результате происшествия никто не пострадал, но на некоторое время, до того момента, пока водители не оформили документы для получения страхового возмещения, застопорилось трамвайное движение в обеих направлениях.
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