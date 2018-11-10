ФОТО: В центре Таллинна трамвай столкнулся с легковым автомобилем

”В 21.28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу Тартуское шоссе, 65 столкнулись трамвай и легковой автомобиль”, — сказал Delfi пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

В результате происшествия никто не пострадал, но на некоторое время, до того момента, пока водители не оформили документы для получения страхового возмещения, застопорилось трамвайное движение в обеих направлениях.