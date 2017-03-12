ФОТО: В центре Таллинна столкнулись три легковых автомобиля

В воскресенье в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. По первоначальным данным, предполагаемую виновницу отвезли в больницу на медосмотр.
Пресс-секретарь полиции подтвердила Delfi данную информацию.
По первоначальным данным, два автомобиля выезжали с улицы Крейцвальди на Тартуское шоссе, в то время как двигавшийся по шоссе Toyota Land Cruiser врезался в них: водитель проигнорировала красный свет.
Подробности ДТП выясняются.
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