ФОТО: В центре Таллинна столкнулись три легковых автомобиля

Avarii Tartu mnt ja Kreutzwaldi tänava ristmikul Foto: Delfi lugeja

В воскресенье в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. По первоначальным данным, предполагаемую виновницу отвезли в больницу на медосмотр.