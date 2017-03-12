12.03.2017, 12:38

ФОТО: В центре Таллинна столкнулись три легковых автомобиля

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rus.delfi.ee
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Avarii Tartu mnt ja Kreutzwaldi tänava ristmikul
Avarii Tartu mnt ja Kreutzwaldi tänava ristmikulFoto: Delfi lugeja

В воскресенье в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля. По первоначальным данным, предполагаемую виновницу отвезли в больницу на медосмотр.


Пресс-секретарь полиции подтвердила Delfi данную информацию.

По первоначальным данным, два автомобиля выезжали с улицы Крейцвальди на Тартуское шоссе, в то время как двигавшийся по шоссе Toyota Land Cruiser врезался в них: водитель проигнорировала красный свет.

Подробности ДТП выясняются.

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