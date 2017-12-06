06.12.2017, 17:46

ФОТО: В центре Таллинна столкнулись автобус и патрульный автомобиль охранной фирмы


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Avarii Tallinna kesklinnas enne Viru ringi
Avarii Tallinna kesklinnas enne Viru ringiFoto: Delfi lugeja

Сегодня вечером около четырех часов произошло ДТП на нарвском шоссе около площади Виру в Таллинне. Столкнулись автомобиль охранной фирмы и городской автобус.

Автобус-экспресс линии 14 и патрульный автомобиль K Security столкнулись на Нарвском шоссе недалеко от Nordic Hotel Forum.

В полицию об инциденте сообщения не поступало, скорее всего это страховой случай. Движение было некоторое время нарушено.

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