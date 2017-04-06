ФОТО: В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка, пострадали две пожилые женщины

В центре Таллинна сегодня до полудня произошла авария, где в столкновении следовавшего в Ласнамяэ городского автобуса и автомобиля пострадали две упавшие в автобусе пожилые женщины.

В Пыхьяской префектуре сказали Delfi, что ДТП произошло около 11:30, когда на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йыэ столкнулись автобус и автомобиль.

Водитель автомобиля не пострадал, но из-за резкого торможения автобуса в автобусе упали 66-летняя и 72-летняя женщины. Скорая помощь доставила женщин в больницу на осмотр.