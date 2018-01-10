ФОТО: В центре Таллинна шестеро полицейских задержали 17-летнего юношу и 15-летнюю воспитанницу детдома

В среду днем в центре Таллинна близ Solaris состоялась весьма необычная полицейская акция: минимум шесть полицейских остановили легковой автомобиль и задержали двух несовершеннолетних.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, полиция уже в течение пяти дней искала сбежавшую из детдома 15-летнюю девушку. ”По имевшейся у нас информации, ее жизнь могла быть в опасности”, — сказала пресс-секретарь. Стражи порядка сочли необходимым задержать девушку и молодого человека 17 лет, находившегося вместе с ней, внезапно и в общественном месте.

Таким образом, сегодня в 14 часов полиция на парковке у театра ”Эстония” окружила машину, в которой находились девушка и юноша. Они были доставлены в участок.

Машина, на которой передвигались задержанные, принадлежала их знакомым, но не была украдена. У сидевшего за рулем 17-летнего молодого человека не было водительских прав.

Ввиду деликатности ситуации полиция дополнительную информацию не обнародует.