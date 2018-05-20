20.05.2018, 12:08

ФОТО: В центре Таллинна саперы проверяли подозрительный предмет, движение нарушено


rus.delfi.ee
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Pommirühm Kollasel tänaval 18.05.2018
Pommirühm Tallinnas Kollasel tänavalFoto: Hendrik Osula

На улице Коллане в центре Таллинна, недалеко от теледома, саперы проверяли неизвестную металлическую коробку. Оказалось, что она пуста.

Движение в районе нарушено.

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