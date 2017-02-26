ФОТО: В центре Таллинна пьяный водитель врезался в трамвай

В воскресенье в 20:06 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пронкси и Йыэ в центре Таллинна.

На месте находились несколько полицейских машин, скорая и пожарные.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, совершивший аварию 55-летний водитель, врезавшийся в трамвай, находился в состоянии алкогольного опьянения. По счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал.

По состоянию на 21:13 движение все еще было нарушено. Нарушено и движение трамваев.

Foto: Tanel Saarmann

По факту случившегося возбуждено дело о проступке. Более точные обстоятельства выяснит следствие.