26.02.2017, 20:50

ФОТО: В центре Таллинна пьяный водитель врезался в трамвай, движение стоит

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В центре Таллинна пьяный водитель врезался в трамвай, движение стоит
Foto: Tanel Saarmann

В воскресенье в 20:06 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пронкси и Йыэ в центре Таллинна.

На месте находятся несколько полицейских машин, скорая и пожарные. Движение в сторону Пирита сильно нарушено.

По словам пресс-секретаря Полиции и погранохраны, совершивший аварию водитель, врезавшийся в трамвай, находился в состоянии алкогольного опьянения. Информации о пострадавших пока нет.

Нарушено и движение трамваев.

Foto: Tanel Saarmann

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