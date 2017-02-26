ФОТО: В центре Таллинна пьяный водитель врезался в трамвай, движение стоит

В воскресенье в 20:06 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пронкси и Йыэ в центре Таллинна.
На месте находятся несколько полицейских машин, скорая и пожарные. Движение в сторону Пирита сильно нарушено.
По словам пресс-секретаря Полиции и погранохраны, совершивший аварию водитель, врезавшийся в трамвай, находился в состоянии алкогольного опьянения. Информации о пострадавших пока нет.
Нарушено и движение трамваев.
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