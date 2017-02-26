26.02.2017, 13:35

ФОТО: В Центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дверь дома

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ФОТО: В Центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дверь дома
Delfi lugeja

Недалеко от перекрестка Йыэ и Пронкси на Нарвском шоссе в Таллинне произошла странная авария, в ходе которой автомобиль съехал с дороги и врезался в дверь находящегося рядом здания.

Полиция получила сообщение об аварии в 11:45. На месте выяснилось, что 28-летний мужчина на BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом. У мужчины было констатировано алкогольное опьянение.

Полиция начала производство о проступке.

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