ФОТО: В Центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дверь дома

Недалеко от перекрестка Йыэ и Пронкси на Нарвском шоссе в Таллинне произошла странная авария, в ходе которой автомобиль съехал с дороги и врезался в дверь находящегося рядом здания.
Полиция получила сообщение об аварии в 11:45. На месте выяснилось, что 28-летний мужчина на BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом. У мужчины было констатировано алкогольное опьянение.
Полиция начала производство о проступке.
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