ФОТО: В центре Таллинна произошла авария

Около 16.00 в Таллинне на Мерепуйестеэ произошла авария — столкнулись два автомобиля.

Центр тревоги в 15.55 поступило сообщение о том, что на перекрестке Мерепуйестеэ и Кай произошло столкновение двух автомобилей, Ford и Hyundai Coupe, в результате которого Hyundai завалился на бок.

В результате происшествия никто не пострадал, и водители решают вопрос с ущербом через страховщиков, уведомляет пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции.

Оба водителя были трезвы.