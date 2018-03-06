06.03.2018, 18:19

ФОТО: В центре Таллинна произошла авария

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rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Liiklusõnnetus Mere puiesteel Foto: Delfi lugeja

Около 16.00 в Таллинне на Мерепуйестеэ произошла авария — столкнулись два автомобиля.

Центр тревоги в 15.55 поступило сообщение о том, что на перекрестке Мерепуйестеэ и Кай произошло столкновение двух автомобилей, Ford и Hyundai Coupe, в результате которого Hyundai завалился на бок.

В результате происшествия никто не пострадал, и водители решают вопрос с ущербом через страховщиков, уведомляет пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции.

Оба водителя были трезвы.

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