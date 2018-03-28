ФОТО: В центре Таллинна полицейский автомобиль врезался в столб

Во вторник поздно вечером на улице Лийвалайа в Таллинне случилась авария, когда водитель полицейской машины без специальной окраски попытался избежать столкновения с другим автомобилем и врезался в столб.
Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что ДТП произошло в 22:37.
Сотрудники правопорядка направлялись на вызов, на машине были включены мигалки и сирена.
На углу Хоспидали и Лийвалайа один автомобиль начинал поворачивать налево, и чтобы избежать столкновения, полицейским пришлось резко затормозить.
В результате этого полицейский автомобиль и врезался в стол. В ДТп никто не пострадал.
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