ФОТО: В центре Таллинна полицейский автомобиль врезался в столб

Во вторник поздно вечером на улице Лийвалайа в Таллинне случилась авария, когда водитель полицейской машины без специальной окраски попытался избежать столкновения с другим автомобилем и врезался в столб.

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что ДТП произошло в 22:37. Сотрудники правопорядка направлялись на вызов, на машине были включены мигалки и сирена. На углу Хоспидали и Лийвалайа один автомобиль начинал поворачивать налево, и чтобы избежать столкновения, полицейским пришлось резко затормозить. В результате этого полицейский автомобиль и врезался в стол. В ДТп никто не пострадал.