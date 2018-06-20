20.06.2018, 20:10

ФОТО: В центре Таллинна орудуют вандалы: за последнюю неделю подожгли пять туалетов

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В центре Таллинна орудуют вандалы: за последнюю неделю подожгли пять туалетов
Erakogu

Старейшина Кесклинна Владимир Свет сказал Delfi, что в течение последней недели в центре города сожгли пять мобильных туалетов.

"Соответствует действительности, что в центре города действуют вандалы и меньше чем за неделю подожгли целых пять туалетов", — сказал Свет и добавил, что это происходило в Тоомпарке, парке Фальги и на Торниде вяльяк.

"Аналогичные сообщения поступали и из других районов, но можно ли их связывать между собой, не знаю", — признал Свет.

Кто или по какой причине поджигает туалеты в городском пространстве, Свету неизвестно. "Поскольку город арендует уличные туалеты у предприятия TOI TOI Eesti OÜ, то мы договорились, что они на следующей неделе подадут заявление в полицию", — отметил старейшина.

По словам Света, в районную управу Кесклинна не поступало сообщений о возможных поджигателях, однако он все-таки просит горожан быть бдительными. "Если вы видите, что кто-то ломает или буянит, то призовите их к порядку или оповестите полицию", — подчеркнул он.

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