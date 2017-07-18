18.07.2017, 17:35

ФОТО: В центре Таллинна обокрали магазин э-сигарет

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Galerii: 5 pilti
Vargus Narva maanteel asuvast e-sigareti poest Foto: Delfi lugeja

Поздним вечером в понедельник воры вломились в магазин на Нарвском шоссе в Таллинне и украли электронные сигареты и принадлежности к ним.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, о совершенной краже сообщили в понедельник вечером в 23:11.

Были украдены электронные сигареты и принадлежности к ним. Нанесенный ущерб устанавливается.

Более точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства.

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