ФОТО: В центре Таллинна обокрали магазин э-сигарет

Поздним вечером в понедельник воры вломились в магазин на Нарвском шоссе в Таллинне и украли электронные сигареты и принадлежности к ним.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, о совершенной краже сообщили в понедельник вечером в 23:11. Были украдены электронные сигареты и принадлежности к ним. Нанесенный ущерб устанавливается. Более точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства.