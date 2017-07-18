ФОТО: В центре Таллинна обокрали магазин э-сигарет

Поздним вечером в понедельник воры вломились в магазин на Нарвском шоссе в Таллинне и украли электронные сигареты и принадлежности к ним.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, о совершенной краже сообщили в понедельник вечером в 23:11.
Были украдены электронные сигареты и принадлежности к ним. Нанесенный ущерб устанавливается.
Более точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства.
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