14.02.2019, 12:25
ФОТО | В центре Таллинна на Пярну маантеэ столкнулись легковушка и автобус, пострадали пешеходы
движение нарушено!
Читатель Delfi сообщил о ДТП с участием городского автобуса перед Эстонским драматическим театром в центре Таллинна.
Читатель Delfi сообщил о ДТП с участием городского автобуса перед Эстонским драматическим театром в центре Таллинна.
Полиция сообщила, что информация о ДТП на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса поступило около 12 часов дня. Столкнулись столичный автобус и легковой автомобиль. От удара легковушку отбросило на тротуар, в результате чего пострадали два пешехода.
На данный момент нарушено движение в сторону площади Вабадузе.
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