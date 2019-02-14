ФОТО | В центре Таллинна на Пярну маантеэ столкнулись легковушка и автобус, пострадали пешеходы

Полиция сообщила, что информация о ДТП на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса поступило около 12 часов дня. Столкнулись столичный автобус и легковой автомобиль. От удара легковушку отбросило на тротуар, в результате чего пострадали два пешехода.

На данный момент нарушено движение в сторону площади Вабадузе.