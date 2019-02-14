ФОТО | В центре Таллинна на Пярну маантеэ столкнулись легковушка и автобус, пострадали пешеходы(3)
Читатель Delfi сообщил о ДТП с участием городского автобуса перед Эстонским драматическим театром в центре Таллинна.
Читатель Delfi сообщил о ДТП с участием городского автобуса перед Эстонским драматическим театром в центре Таллинна.
Полиция сообщила, что информация о ДТП на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса поступило около 12 часов дня. Столкнулись столичный автобус и легковой автомобиль.
От удара легковушку отбросило на тротуар, в результате чего пострадали три пешехода: 15-летний юноша, 43-летняя женщина и 60-летний мужчина.
На данный момент нарушено движение в сторону площади Вабадузе.
Через пару десятков минут произошло еще одно ДТП неподалеку от места первой аварии, где столкнулись два легковых автомобиля.
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