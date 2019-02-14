ФОТО | В центре Таллинна на Пярну маантеэ столкнулись легковушка и автобус, пострадали пешеходы

Полиция сообщила, что информация о ДТП на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса поступило около 12 часов дня. Столкнулись столичный автобус и легковой автомобиль.

От удара легковушку отбросило на тротуар, в результате чего пострадали три пешехода: 15-летний юноша, 43-летняя женщина и 60-летний мужчина.

На данный момент нарушено движение в сторону площади Вабадузе.

Через пару десятков минут произошло еще одно ДТП неподалеку от места первой аварии, где столкнулись два легковых автомобиля.