14.02.2019, 12:25

ФОТО | В центре Таллинна на Пярну маантеэ столкнулись легковушка и автобус, пострадали пешеходы

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движение нарушено!
rus.delfi.ee
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Õnnetus Draamateatri ees Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi сообщил о ДТП с участием городского автобуса перед Эстонским драматическим театром в центре Таллинна.

Полиция сообщила, что информация о ДТП на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса поступило около 12 часов дня. Столкнулись столичный автобус и легковой автомобиль.

От удара легковушку отбросило на тротуар, в результате чего пострадали три пешехода: 15-летний юноша, 43-летняя женщина и 60-летний мужчина.

На данный момент нарушено движение в сторону площади Вабадузе.

Через пару десятков минут произошло еще одно ДТП неподалеку от места первой аварии, где столкнулись два легковых автомобиля.

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