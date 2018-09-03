ФОТО: В центре Нарвы автомобиль сбил пожилую велосипедистку





Irina Tokareva, Narvskaja Gazeta

В Нарве в центре города автомобиль сбил пожилую велосипедистку

По словам очевидцев, женщину в бессознательном состоянии медики погрузили на носилки и доставили на скорой помощи в больницу.

Очевидцы утверждают, что правила дорожного движения нарушили и водитель авто, и велосипедистка. Женщина при пересечении пешеходного перехода не слезла с велосипеда.

По словам пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сейчас полиция разбирается в деталях ДТП.

Пострадавшей велосипедистке 64 года.

К настоящему моменту пресс-секретарь уточнила, что автомобиль действительно сбил женщну, при этом и велосипедистка, и водитель автомобиля были трезвыми. ДТП, по информации полиции, произошло в 10:45. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.