ФОТО: В центре Нарвы автомобиль сбил пожилую велосипедистку

Сегодня утром около 10.45 в Нарве, на пешеходном переходе на въезде на Петровскую площадь, у Пушкина, 20, автомобиль сбил пожилую женщину, которая была доставлена в больницу, сообщает "Нарвская газета".
В Нарве в центре города автомобиль сбил пожилую велосипедистку
По словам очевидцев, женщину в бессознательном состоянии медики погрузили на носилки и доставили на скорой помощи в больницу.
Очевидцы утверждают, что правила дорожного движения нарушили и водитель авто, и велосипедистка. Женщина при пересечении пешеходного перехода не слезла с велосипеда.
По словам пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сейчас полиция разбирается в деталях ДТП.
Пострадавшей велосипедистке 64 года.
К настоящему моменту пресс-секретарь уточнила, что автомобиль действительно сбил женщну, при этом и велосипедистка, и водитель автомобиля были трезвыми. ДТП, по информации полиции, произошло в 10:45. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.