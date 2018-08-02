02.08.2018, 09:27

ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице

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rus.delfi.ee
EST 3
Ecolnes
EcolnesFoto: Juri Milenin

Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа в Эстонии, в Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, который следовал из Киева в Таллинн.

"Сегодня около 5 часов утра под Оршей (Республика Беларусь) водитель рейсового автобуса ECOLINES Киев — Таллинн не справился с управлением, задел придорожный столб и улетел в кювет.

Автобус перевернулся на бок. При этом пассажиры получили различные травмы, но все остались живы. По словам Юрия, который находился в этом автобусе: 2 человека из 52 госпитализированы, остальные получили небольшие травмы.

Сейчас их разместили в отеле и ждут резервный автобус, который доставит пострадавших в аварии пассажиров к месту назначения".

Будет дополнено.

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