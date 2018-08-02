ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице

Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа в Эстонии, в Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, который следовал из Киева в Таллинн.

Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе. Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло сегодня в 4.30, сообщается на сайте УВД Витебского областного исполнительного комитета.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка, наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов. То есть, авария произошла за полчаса до пересменки.