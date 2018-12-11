ФОТО: В Аудру произошло загрязнение окружающей среды — пролито около двух тонн мазута

Päästeamet

В музее, во время заполнения топливного бака, сломалась соединительная труба и на пол, а затем в подвал вылилось около двух тонн мазута. Из подвала топливо попало в почву, а затем в речку.

Во время работ по очищению почвы спасателям удалось собрать около 2,5 тонн воды и мазута.