11.12.2018, 21:39
ФОТО: В Аудру произошло загрязнение окружающей среды — пролито около двух тонн мазута(2)
11 декабря в Центр тревоги поступило сообщение об утечке большого количества топлива из бака в окружающую среду в поселке Аудру.
11 декабря в Центр тревоги поступило сообщение об утечке большого количества топлива из бака в окружающую среду в поселке Аудру.
В музее, во время заполнения топливного бака, сломалась соединительная труба и на пол, а затем в подвал вылилось около двух тонн мазута. Из подвала топливо попало в почву, а затем в речку.
Во время работ по очищению почвы спасателям удалось собрать около 2,5 тонн воды и мазута.
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