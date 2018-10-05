ФОТО: В Аравате открытым пламенем полыхает спортивное здание

В Аравате открытым пламенем полыхает старое спортивное здание. Ведутся работы по тушению. Как сообщается, во время пожара частично провалилась крыша здания.
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ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию
05.10.2018
Нынешняя осень в общественной жизни Эстонии выдалась довольно активной. Появляются новые политические движения, а также новые средства информации на русском языке. Да, впервые за несколько лет в нашей стране не закрыли, а наоборот, открыли, новое серьезное печатное онлайн-издание. Речь идет об интернет-журнале "для интеллекта и духа" rus.edasi.org, главный редактор которого Иван Лаврентьев сегодня в нашей студии.
Палдиская погоня: предполагаемый угонщик авто сориентировался молниеносно. Но полиция тоже не дремала
05.10.2018
В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о том, что на борту яхты, которая находится в Балтийском море, в заложники взят гражданин Латвии. К операции по освобождения заложника незамедлительно приступило антитеррористический батальон "Омега", пограничники и Национальные вооруженные силы Латвии. В ходе масштабной операции общими усилиями удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Это первая в истории Латвии операция по освобождению заложника в море.
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Arhitekt / ehitusarhitekt
RAE VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 14.10.2018
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Projektijuht - vanemteenindaja
PLUS CATERING OÜ
Tähtaeg: 09.10.2018
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Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
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Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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Finantsarvestuse spetsialist
FINANTSINSPEKTSIOON
Tähtaeg: 21.10.2018
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