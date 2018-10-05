05.10.2018, 20:06

ФОТО: В Аравате открытым пламенем полыхает спортивное здание

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Аравате открытым пламенем полыхает спортивное здание
Foto: Delfi lugeja

В Аравате открытым пламенем полыхает старое спортивное здание. Ведутся работы по тушению. Как сообщается, во время пожара частично провалилась крыша здания.

Tallinn Hockey weekend
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