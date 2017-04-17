ФОТО: В Аннелинне найден петух, он ждет хозяина в приюте

На прошлой неделе в Тартуский приют для бездомных животных сообщили, что на улице Анне у больших многоквартирных домов разгуливает красивый пестрый петух. Речь шла о спортивной птице, которая делала беговые упражнения между машин.

В приюте Maaleht сказали, что раньше у них не было петухов и для него нет подходящих условий. Поэтому ему нашли временный дом у одного птицевода. "Сейчас он дома и может гулять вместе с курами, — сказал работник приюта. — Откуда такой персонаж мог сбежать, мы тоже хотели бы знать".

При этом он выразил мнение, что, может быть, этого петуха держали в квартире и почему-то выбросили на улицу. В любом случае, хозяин не приходил его искать в приют. В то же время приют обязан содержать найденное животное две недели, прежде чем сможет искать ему нового хозяина.

В Тартуском приюте для бездомных животных также ждут хозяев 27 собак и 83 кошки. Смотрите находящихся в приюте животных ЗДЕСЬ.