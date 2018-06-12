12.06.2018, 10:50

ФОТО: Утром воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна, ущерб достигает 10 000 евро

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дополнено в 13:49
rus.delfi.ee
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Sissemurdmine Pärnu mnt kauplusesse Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня рано утром вломились в торгующий электроприборами магазин, ущерб предварительно оценивается в 10 000 евро.

Речь идет об эстонском представительстве Garmin.

"Утром около 7 часов полиция получила сообщение о том, что в расположенном на Пярнуском шоссе магазине электроники произошел взлом. На место происшествия выехали патрульные полицейские, а также там побывали криминалисты, которые зафиксировали следы преступления", — сказал Delfi руководитель службы по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.

Из магазина украли технику Garmin, и предварительный ущерб составляет 10 000 евро.

Для выяснения всех обстоятельств начали уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает кражу.

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