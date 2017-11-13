ФОТО: Утром в Пярну грузовик врезался выступающим сверху грузом в мост

Сегодня утром по Пярну двигался грузовик и, попытавшись проехать под шоссейным мостом в Папинииду, врезался в его балки превышающим габариты грузом. Никто не пострадал.
Дорожное происшествие привело к повреждению нескольких балок моста и защитной панели, повисшей над проезжей частью, сообщил Департамент шоссейных дорог.
Движение было временно перенаправлено.
Департамент производит экспертизу для выяснения масштаба ущерба и рисков, которые он создал. Опасное место отмечено соответствующими дорожными знаками.
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