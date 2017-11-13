13.11.2017, 18:00

ФОТО: Утром в Пярну грузовик врезался выступающим сверху грузом в мост


rus.delfi.ee
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Veoauto kahjustas Papiniidu silda Foto: Maanteeamet

Сегодня утром по Пярну двигался грузовик и, попытавшись проехать под шоссейным мостом в Папинииду, врезался в его балки превышающим габариты грузом. Никто не пострадал.

Дорожное происшествие привело к повреждению нескольких балок моста и защитной панели, повисшей над проезжей частью, сообщил Департамент шоссейных дорог.

Движение было временно перенаправлено.

Департамент производит экспертизу для выяснения масштаба ущерба и рисков, которые он создал. Опасное место отмечено соответствующими дорожными знаками.

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