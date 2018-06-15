15.06.2018, 19:39

ФОТО: Упавшего за борт с парома в порту Куйвасту 24-летнего мужчину нашли мертвым

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rus.delfi.ee
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Kuivastus merre kukkunud või hüpanud mehe otsingud Foto: Taavi Leppik

Во первой половине дня в пятницу, 15 июня, в порту Куйвасту с парома упал или прыгнул за борт 24-летний мужчина, а в 18:00 водолазы-добровольцы из Мухуской бригады обнаружили труп, пишет rus.err.ee.

Тело погибшего было найдено вблизи причала порта Куйвасту, сообщила пресс-служба Ляэнеской префектура.

Исчезновение 24-летнего мужчины обнаружилось, когда, когда ехавший с ним знакомый спустился с парома и обнаружил, что его спутника нет.

При просмотре камер видеонаблюдения парома выяснилось, что пропавший мужчина не спускался с парома, а на записи камеры порта видно, что в 10:39 мужчина прыгнул или упал в воду.

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