ФОТО: Ударившая в Кихну в дом молния нанесла серьезный ущерб

Гроза произошла вчера поздно вечером. Мятас написала, что попавшая в дом молния разнесла всю комнату ее старшей дочери. Обитатели дома в тот момент находились в клубе, на концерте Smilers, за исключением старшего сына и его друзей — они только готовились.

Удар молнии был настолько сильным, что разнес на куски часть крыши, стены, окно, стол.

Люди не пострадали.