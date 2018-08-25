25.08.2018, 12:59

ФОТО: Ударившая в Кихну в дом молния нанесла серьезный ущерб

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Ударившая в Кихну в дом молния нанесла серьезный ущерб
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Проживающая в Кихну преподаватель истории Мааре Мятас рассказала на своей странице в Facebook, как в ее дом ударила молния и с каким последствиям это привело.

Гроза произошла вчера поздно вечером. Мятас написала, что попавшая в дом молния разнесла всю комнату ее старшей дочери. Обитатели дома в тот момент находились в клубе, на концерте Smilers, за исключением старшего сына и его друзей — они только готовились.

Удар молнии был настолько сильным, что разнес на куски часть крыши, стены, окно, стол.

Люди не пострадали.

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