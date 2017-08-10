ФОТО: Убивший собутыльника экс-полицейский получил девять лет тюрьмы

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным бывшего полицейского Рандо Хылпуса в убийстве 41-летнего мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Кроме того, Хылпус будет обязан оплатить процессуальные расходы в размере 5801 евро.



Согласно обвинениям, в сентябре прошлого года Хылпус познакомился в одном из столичных баров с Яанусом Кахком и пригласил его в свою квартиру на улице Маяка. Там новоиспеченные собутыльники находились какое-то время, затем между ними вспыхнула ссора, в результате которой Хылпус застрелил Кахка в подъезде из табельного оружия.