В пятницу жительница Эстонии поделилась в социальных сетях фотографией своего телефона Samsung, который взорвался после зарядки и загорелся. "Батарея моего телефона взорвалась, вылетела и сгорела на полу!" — приводит слова женщины geenius.ee.

Женщина говорит, что среди ночи ее разбудил громкий звук. Как оказалось, причиной звука был взрыв телефонной батареи. К счастью, благодаря быстрой реакции распространение огня удалось предотвратить.

Стоит отметить, что взорвался телефон Samsung Galaxy S5, приобретенный почти два гда назад. На данный момент неизвестно, получила ли телефонная батарея физические повреждение, и была ли она и зарядка оригинальными или какими-то другими.

Представитель балтийского представительства Samsung Кришьянис Озолс сказал geenius.ee, что они знают об инциденте и уже связались с владелицей телефона, чтобы она при первой возможности отнесла его в пункт обслуживания. По его словам, будет проведено тщательное исследование, чтобы выявить причину взрыва.