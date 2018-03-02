ФОТО: У торгового центра Järve в Таллинне произошла цепная авария

В пятницу утром на Мяннику теэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. В ДТП никто не пострадал.

Согласно данным Пыхьяской префектуры, в 8:44 около торгового центра Järve и заправки Circkle K произошла цепная авария. Между собой столкнулись Volvo, Škoda, Audi и четвертая машина неизвестной на данный момент марки.

ДТП было не слишком серьезным, и в нем никто не пострадал. Женщину из одной машины на всякий случай все же доставили в больницу.

Причины ДТП выясняются.