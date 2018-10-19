ФОТО: У многоквартирного дома в Кристийне порезали шины у восьми автомобилей(31)
В Таллинне в районе Кристийне у восьми припаркованных у многоквартирного дома автомобилей порезали шины.
В Таллинне в районе Кристийне у восьми припаркованных у многоквартирного дома автомобилей порезали шины.
"Сегодня в 8:50 сообщили, что в Кристийне на улице Кулднока, по первоначальным данным, у восьми припаркованных машин порезаны шины", - сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Всех, у кого может быть информация о данном инциденте, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.
Говорившие с фотографом Delfi местные жители рассказали, что пару дней назад у того же дома штрафовали припарковавшихся без разрешения на парковку. А у всех автомобилей с проколотыми шинами имелись разрешения на парковку, что дает основания предположить, что это была месть кого-то, кто припарковался без разрешения.
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