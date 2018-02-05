ФОТО: У горки Сосси в Таллинне столкнулись несколько автомобилей

Сегодня во второй половине дня на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Масина в Таллинне произошла авария с участием нескольких автомобилей. Движение на месте ДТП сильно нарушено.

По данным читателя Delfi, речь идет о столкновении четырех машин, у двух из которых даже раскрылись подушки безопасности.

На месте — несколько бригад скорой помощи и один человек помещен на носилки.



В Пыхьяской префектуре сказали, что авария произошла в 15:44. Полиция на месте занимается регулировкой движения.