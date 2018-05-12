12.05.2018, 12:30

ФОТО: У аэропорта столкнулись два автомобиля, в одном из них были пилот и стюардесса

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rus.delfi.ee
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ФОТО: У аэропорта столкнулись два автомобиля, в одном из них были пилот и стюардесса
Ekspress Meedia

На перекрестке между Таллиннским аэропортом и Юлемисте столкнулись два автомобиля, в направлявшейся в сторону аэропорта машине находились пилот и стюардесса.

В произошедшем в субботу до полудня ДТП, по первоначальным данным, никто не пострадал.

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