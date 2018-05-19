19.05.2018, 19:34

ФОТО: Тяжкое ДТП в Выхма: автомобиль перевернулся на крышу.


rus.delfi.ee
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ФОТО: Тяжкое ДТП в Выхма: автомобиль перевернулся на крышу.
Kenno Soo

Сегодня во второй половине дня в Выхма случилось ДТП, в результате которого легковушка пеервернулась на крышу. Известно, что один человек пострадал.


Подробности выясняются.

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